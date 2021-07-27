ريواز فايق: اقليم كوردستان ينظر باهتمام الى العلاقات مع واشنطن

2021/07/27 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، روبرت بالادينو القنصل الامريكي العام الجديد في اقليم كوردستان.

وخلال لقاء، هنأت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق، القنصل الامركي الجديد لدى اقليم كوردستان متمنية له النجاح في المهام الموكلة اليه، معربة عن دعمها بشكل اكبر للعلاقات بين البرلمان والقنصلية الامريكية في اقليم كوردستان.



مجددة التأكيد، ان اقليم كوردستان ينظر باهتمام الى العلاقات مع واشنطن، مشيرة في الوقت نفسه الى الدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة في استقرار العراق واقليم كوردستان.

كما وجرى خلال اللقاء، بحث اجراء الانتخابات التشريعية والتحديات التي تقف عائقا امام هذه العملية والوضع العام ومخاطر عودة تنظيم داعش الارهابي، فيما اشادت رئيسة برلمان كوردستان بالدور الامريكي في دعم قوات البيشمركة في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي، كحليف رئيسي واستراتيجي.

من جانبه، اعرب القنصل الامريكي عن سروره بهذا اللقاء متمنيا ان يكون له الدور الايجابي في المستقبل بتمتين وتطوير العلاقات بين الجانبين.

PUKmedia ترجمة

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