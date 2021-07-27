2021/07/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه يُقال: إن الشعراء والأدباء إذا نشبت بينهم خلافات شخصية سرعان ما تظهر قصائد الهجاء والذم والسخرية..



أما العلماء فينقدون بعضهم دون حرج، ويبني كل عالم نظريته متكئاً على من سبقه، حتى لو كشف أخطاءه، بروح من التنافس العلمي..



فهل هذا صحيح دائماً؟على مر التاريخ، شهدت مجالات العلوم والاختراعات العديد من القصص الاجتماعية والإنسانية بين جمهور العلماء والمخترعين والمستكشفين، فيها العداوات والخلافات وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجاء الشعراء، وتنافس العلماء - عبد الغني سلامه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجاء الشعراء، وتنافس العلماء - عبد الغني سلامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).