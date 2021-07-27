بصدد مقاطعة الإنتخابات والبديل عنها! - فارس محمود

2021/07/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود (في ردود على أسئلة قناة عالم افضل!)عالم أفضل: منذ بدء الاحتلال ولحد الآن، وقفتم ضد الانتخابات، وطالبتم دائماً بمقاطعتها.



السؤال هو لماذا؟ هل هذا الموقف هو موقف مبدئي وثابت للشيوعيين أم مرتبط بشروط الانتخابات أم ماذا؟فارس محمود: ببساطة، لأنها ليست انتخابات؟ أين هي الانتخابات؟! إنهم أنفسهم يقرّون بأنها ليست انتخابات! أيتحدث أحد عن الانتخابات ولا يتحدث عن التزوير، ولا يتحدث عن السلاح ......





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