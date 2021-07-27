2021/07/27 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد شراء منازل العطلات بمثابة أحد الأمنيات التي يطمح إلى تحقيقها الكثير من الأشخاص. ما الذي يمكن أن تحصل عليه مقابل مليون دولار أمريكي أو نحو ذلك هذه الأيام؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إذا كنت تمتلك مليون دولار.. هذه أبرز منازل العطلات لشرائها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إذا كنت تمتلك مليون دولار.. هذه أبرز منازل العطلات لشرائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).