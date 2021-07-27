تقرير أممي: داعش يستغل ضعف التنسيق بين القوات الأمنية لإعادة تنظيم صفوفه

2021/07/27 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر تقرير أممي من احتمال ان يتمكن تنظيم داعش من ترميم صفوفه والعودة للظهور في بعض المحافظات العراقية.

وأشار التقرير الصادر عن فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة والمستند الى معلومات استخبارية، أشار الى ان داعش على وشك أن يتحول الى مشكلة لبعض الوقت في العراق وسوريا، على الرغم من الانتكاسات التي أصيب بها، مرجحا ان يواصل التنظيم مهاجمة المدنيين والأهداف السهلة الأخرى في العاصمة بغداد كلما أمكنه ذلك، لجذب اهتمام وسائل الإعلام وإحراج الحكومة العراقية، مستغلا نقاط الضعف في الأمن المحلي وضعف التواصل والتنسيق بين المحافظات العراقية المختلفة، للعثور على ملاذات آمنة في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، حيث نفذ عناصره سلسلة من الهجمات على الطرق التي تربط هذه المناطق.

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