قاني يصل الى بغداد في زيارة سرية وغير معلنة

2021/07/27 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بوصول قائد فيلق القدس الايراني الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة "سرية".

وقال المصدر لـNRT عربية، (27 تموز 2021)، إن "قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، وصل اليوم، الى بغداد في زيارة سرية وغير معلنة"، مبينا أن "الزيارة تأتي من أجل الاجتماع مع عدد من القوى السياسية والفصائل المسلحة لغرض مناقشة الاتفاق العراقي – الامريكي الاخير، الذي تم بين الكاظمي وبادين بخصوص الانسحاب الامريكي الكلي من العراق".

وتأتي هذه الزيارة بعد ساعات من اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن انتهاء مهام قواته "القتالية" في العراق.

N.A

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