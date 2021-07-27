2021/07/27 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن اتحاد القوى، يحيى المحمدي، الثلاثاء، أن الاستجوابات الخاصة ببعض الوزراء ما زالت قائمة، فيما رجح عدم انتظام عقد جلسات البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وقال المحمدي لـNRT عربية، (27 تموز 2021)، إن "الاستجوابات المتعلقة بوزيري المالية والزراعة في البرلمان ما تزال قائمة لكن الجو العام يشير الى ان جلسات البرلمان لن تكون منتظمة الانعقاد"، لافتا الى أن السؤال المطروح حاليا، "هل ستعقد الجلسات ام لا، خلال الايام المقبلة، لن يستطيع احد الاجابة عنه".

واضاف المحمدي أن "الكتل والاحزاب السياسية وكل السلطات منشغلة بالتحضير للانتخابات المبكرة وهو ما يحول دون اكتمال النصاب وعقد جلسات البرلمان"، مشيرا الى ان "انتشار فايروس كورونا أثر بشكل كبير في عملية اكتمال النصاب".

وتحدث اعضاء في مجلس النواب، في أكثر من مناسبة حول أن "الحملات الانتخابية والدعاية المبكرة لبعض النواب والكتل السياسية والأحزاب، هي وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، فهؤلاء منشغلين بهذه الحملات في مناطقهم وتاركين العمل التشريعي، وهذا أثر بشكل كبير على عقد الجلسات".

واعلنت مفوضية الانتخابات في الثامن من الشهر الحالي، انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجواب وزيري المالية والزراعة.. نائب يكشف التفاصيل لـNRT) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استجواب وزيري المالية والزراعة.. نائب يكشف التفاصيل لـNRT) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).