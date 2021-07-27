ألمانيا.. قتيل و16 جريح على الأقل في انفجار بمجمع كيماويات

2021/07/27 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون فيما بات أربعة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن هز انفجار منطقة صناعية بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا، الثلاثاء، مما أدى إلى تصاعد سحابة سوداء داكنة في السماء.

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