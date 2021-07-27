2021/07/27 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن توفير أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/27 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن توفير أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن توفير أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).