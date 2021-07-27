المنافذ الحدودية: ضبط 3 حاويات تضم مواد منتهية الصلاحية ومادة لتحنيط الجثث

2021/07/27 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 3 حاويات تضم مواد منتهية الصلاحية ومادة كيميائية لتحنيط الجثث.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ ميناء أم قصر الجنوبي وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني وتنسيق العمل بين الدوائر العاملة، تمكن من ضبط حاويتين تحتوي على مادة …

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