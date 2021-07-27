اللجنة العليا في كردستان تتخذ قرارات لمواجهة كورونا وتحدد شرطاً للسياح

2021/07/27 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت اللجنة العليا في إقليم كردستان، قرارات جديدة لمواجهة إرتفاع أعداد الاصابات بكورونا، فيما اشترطت على السياح التطعيم ضد الفيروس.وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، “للأسف المواطنون لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ولهذا نحن مضطرون لشديد الإجراءات”، مبينا ان “المؤشر الوبائي في الإقليم حاليا باللون البنفسجي، وهناك احتمال …

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