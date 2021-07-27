الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل محال تجارية جنوب بغداد

2021/07/27 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سيطرت فرق الدفاع المدني، على حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع الحلويات والمواد الغذائية في منطقة عويريج جنوب بغداد.وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الواح السندويج بنل المشيدة منه تلك المحال التجارية والمخالف لتعليمات …

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