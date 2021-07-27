تزامناً مع ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن توفير 10 ملايين جرعة لقاح خلال أسابيع

2021/07/27 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن توفيرها خلال الأسابيع المقبلة أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح كورونا.

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وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (27 تموز 2021)، إن "الكادر المتقدم لوزارة الصحة عقد اجتماعا مع خلية الازمة النيابية برئاسة حسن الكعبي لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد"، مبينا أن "اهم المحاور التي تمت مناقشتها هو استيعاب المستشفيات وتوفير الادوية والاوكسجين للمرضى الراقدين".

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش ايضا القدرات التشخيصية وكيفية توسيعها وتذليل الصعاب التي تواجهها، فضلا عن مناقشة اللقاحات وتوفيرها".

وأكد الحلفي، أن "وزارة الصحة لديها الامكانيات لاستيعاب المرضى وعلاجهم"، مشددا على "اهمية تلقي المواطنين اللقاح".

ولفت إلى أنه "خلال الاسابيع المقبلة سيتم توفير اكثر من 10 ملايين جرعة للقاح وبشكل تدريجي"، موضحا أن "الوزارة أوعزت الى دوائر الصحة كافة بفتح المراكز الصحية في المحافظات لتقديم اللقاح للمواطنين".

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