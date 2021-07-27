بالفيديو.. الحرائق تلتهم أقدم بساتين ديالى

2021/07/27 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، باندلاع حرائق كبيرة التهمت اجزاء واسعة من اقدم بساتين محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حرائقا كبيرة اندلعت في بساتين قرية ذيابة قرب ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة)، والتهمت اجزاءً واسعة منها".

وبين أن "هناك محاولات حثيثة من قبل العديد من فرق الاطفاء لاخماد الحرائق التي اقتربت من بعض الدور السكنية في عمق البساتين".

وأشار إلى أنه "تم فتح تحقيق عاجل لمعرفة اسباب الحريق".

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