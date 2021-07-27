محافظ البصرة يعلن عن اعتقال المتهم بقتل نجل الناشطة البصريـة فاطمة البهادلي

2021/07/27 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن محافظ البصرة عن اعتقال المتهم بقتل نجل الناشطة المدنيـة فاطمة البهادلي .واغتال مسلحون مجهولون ، الاحد الماضي ، نجل ناشطة مدنية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة .وذكرت مصادر محلية ، ان " مسلحين اغتالوا " علي كريم " نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي،البالغ من العمر ٣٠ عاما باطلاق النار عليه بالقرب من حقول الدواجن في قضاء الزبير./انتهى5

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