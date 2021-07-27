لليوم الثاني على التوالي .. العراق يسجل اكثر من 12 الف اصابة جديدة بكورونا

2021/07/27 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء ، 12 الف و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، وبلغ عدد حالات الشفاء 8547 وتسجيل 71 حالة وفاة في عموم المحافظات ./انتهى5

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