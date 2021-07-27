باحث بايولوجي: جدل كثير حول مزج لقاحات كورونا

2021/07/27 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّنت دراسة كورية، ان جرعة من لقاح أسترازينيكا وأخرى من لقاح فايزر ترفعان مستوى الأجسام المضادة في الجسم 6 مرات مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا فقط، فيما اوضح باحث في الشأن البايولوجي الدراسات العالمية بهذا الصدد.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الباحث والخبير في اللشأن البايولوجي والفايروسات البيئية في حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان الجدل كثر حول عملية مزج لقاحات كورونا من شركات مصنّعة مختلفة.

واضاف محي: ان منظمة الصحة العالمية تحذّر وتصف الموضوع بالخطر بسبب عدم وجود بيانات سريرية قوية تثبت فوائده وتبدد المخاوف بشأن مخاطره، مشيرا الى ان اللجان الاستشارية الألمانية للقاحات توصي بتناول جرعة ثانية من "فايزر" أو "موديرنا" بعد "أسترازينيكا" للحصول على حماية متفوقة بشكل واضح.

وتابع، ان دراسة بريطانية بقيادة جامعة أكسفورد توصلت إلى أن المزج بين لقاحين مضادين لفايروس كورونا المستجد أدى الى استجابة مناعية قوية جدا، لافتا الى ان دراسة اسبانية بينت أن خلط أسترازينيكا تتبعها فايزر له نتائج إيجابية وفعّالة جداً وآمنة أيضا.

واردف الخبير البايولوجي، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية (CDC) كانت أكثر حذراً وأوصت المواطنين بعدم خلط اللقاحات، إلى حين ظهور بيانات سريرية قوية تثبت فوائد ذلك أو تنتهي المخاوف بشأن مخاطره وفقاً لتصريحها، منوها ان منظمة الصحة العالمية حذرت في الـ 12 من تموز 2021، من "خلط ومطابقة" لقاحات كوفيد 19، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السلامة والفعالية.

واختتم محي حديثه، إن الدراسات لا تزال جارية، لكنها استشهدت بالنتائج المبكرة من جامعة أكسفورد حيث وجد الباحثون ان جرعة من لقاح استرازينيكا متبوعة بلقاح فايزر بيونتيك يحفز أجسامًا مضادة أعلى واستجابات أفضل للخلايا التائية، مقارنة بالترتيب العكسي، مضيفا بالقول: إن "أعلى استجابة للأجسام المضادة شوهدت بعد تلقي جرعتي فايزر بيونتيك، وأعلى استجابة للخلايا التائية عند تلقي لقاح استرازينيكا تليها فايزر بيونتيك، كما جاء في الدراسة.

PUKmedia خاص

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