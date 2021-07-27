2021/07/27 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 12185 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8547 حالة جديدة للشفاء و71 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 111122 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، فيما تجاوز العدد الكلي للملقحين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يواصل إرتفاعه في العراق..



12185 إصابة جديدة و71 وفاة first appeared on النور نيوز.

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