2021/07/27 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، توفيرها أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا، خلال الأسابيع المقبلة.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “الكادر المتقدم لوزارة الصحة عقد اجتماعا مع خلية الازمة النيابية برئاسة حسن الكعبي لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد”، موضحا ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن توفيرها أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح خلال الأسابيع المقبلة first appeared on النور نيوز.

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