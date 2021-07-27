2021/07/27 | 16:31 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 يوليو 2021 | 04:27 مساءً

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العراق يسجل اكثر من 12 الف اصابة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل اكثر من 12 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق لليوم الثاني على التوالي.

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