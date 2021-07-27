من الجزائر.. هود يشرح مواقف واشنطن في ملفي ليبيا والصحراء الغربية

2021/07/27 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال، جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي، إن الرئيس، جو بايدن، جاد للغاية في العمل مع الجزائر لتحقيق الأهداف المشتركة، ولا سيما ما تعلق بالملف الليبي.

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