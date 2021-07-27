اعتقال المتهم بقتل (علي كريم) نجل الناشطة فاطمة البهادلي

2021/07/27 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا ومحافظ البصرة، اسعد العيداني، الثلاثاء، اعتقال المتهم بقتل الشاب "علي كريم" نجل الناشطة فاطمة البهادلي في المحافظة.

وقال العيداني، في تصريح صحافي اليوم، (27 تموز 2021)، انه تم "القاء القبض على (مقداد المالكي) المتهم بقتل الشاب (علي كريم) نجل الناشطة فاطمة البهادلي في المحافظة".

وأضاف، ان "دوافع الجريمة وتفاصيل القاء القبض ستعلن بعد اكتمال التحقيقات".

وقتل الشاب "علي كريم" نجل الناشطة البصرية "فاطمة البهادلي" الاحد الماضي بعد يوم من اختطافه بمحافظة البصرة.

حيث عثرت القوات الأمنية على جثة "علي كريم" ملقاة على قارعة الطريق وعليها آثار الرصاص في قضاء الزبير، بعد أن أبلغ ذويه أنه ذاهب إلى أحد مسابح البصرة، وتم اغلاق هاتفه بعد التاسعة والنصف من مساء السبت الماضي.

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