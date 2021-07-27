رباعيات الخيام : شامة الجمال على خد الموسيقى العربية - محمد سرحان

2021/07/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سرحان رباعيات الخيام : شامة الجمال على خد الموسيقى العربية ! ________________________________(١-;-)ذات مساء ابريلي مطلع الخمسينات...بينما يغسل القمر بضوئه قبة مسرح الازبكية،كان عبده صالح يغمس اصابعه في قانونه لينقر مطلع رباعيات الخيام.كان ذلك امام مرأى بضعة الاف من الحاضرين، أما الملايين العربية فكانت آذانها تتمايل خلف جهاز (كان يصنع اللذة يوما ما) اسمه الراديو ال ......





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