2021/07/27 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تحدد موعداً نهائياً لاستلام البذور المركز الخبري الوطني.

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