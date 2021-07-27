وزير الزراعة يوجه بتوريد البيض والدجاج من إقليم كردستان

2021/07/27 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، توجيهاً عاجلاً بالسماح بتوريد البيض والدجاج من إقليم كردستان.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، ان الوزير وجه وبموافقة هيئة الرأي في الوزارة شركة التجهيزات الزراعية بتوريد بيض المائدة والدجاج المجزور من المنتج المحلي في إقليم كردستان وأعطى أفضلية للشركات والمجازر التي شاركت في معرض الاسبوع الزراعي الثاني عشر الذي أقيم في العاشر من تموز الماضي، مبينا ان الاجراء يهدف الى تلافي الاضرار التي تعرض لها قطاع الدواجن خلال الاشهر الماضية والتي تسببت بهلاك أكثر من مليون من الدجاج البياض وهو ما كان قد تسبب بانخفاض إنتاج بيض المائدة في الاسواق المحلية وارتفاع اسعاره.

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