الفصائل تجتمع لاتخاذ موقفاً موحداً بشأن وجود القوات الأجنبية القتالية

2021/07/27 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت ما تسمى الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة اجتماعاً لاتخاذ موقفا موحدا بشأن وجود القوات الأجنبية القتالية في العراق.

وقال مصدر إن بياناً رسمياً سوف يصدر عن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، تعلن فيه موقفها بوقف العمليات العسكرية او استمرارها بعد ‏الاتفاق العراقي الأميركي في البيت الأبيض

واتفق الكاظمي وبايدن، على أن يتحول الوجود الأميركي في العراق من قتالي الى تواجد استشاري اضافة الى مهام التدريب للقوات المسلحة العراقية، فيما تم الحديث عن انسحاب القوات القتالية قبل نهاية العام الحالي الفين وواحد وعشرين.

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