الإطاحة بأكبر شبكة لتزوير شهادات فحص كورونا في المحافظة

2021/07/27 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

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أطاحت مديرية أمن كركوك بأكبر شبكة لتزوير شهادات فحص كورونا في المحافظة.

وقال مصدر امني في كركوك، انه وبعد ورود معلومات استخبارية عن وجود شبكة تقوم بتزوير شهادات فحص كورونا، وجه مدير أمن كركوك بتشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وتم تحديد المتورطين بهذا العمل وبعد استحصال الموافقات القضائية واصدار امر قبض تمكنت مفارز الامن من نصب كمين محكم لهم في مدينة كركوك والقبض على افراد الشبكة وهم أربعة اشخاص.

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