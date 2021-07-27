2021/07/27 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسمية الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الأولمبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الأولمبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).