إيران تعلن اعتقال عناصر عميلة لـ”الموساد”

2021/07/27 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الإيرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في حدود غرب البلاد.

وفي تصريح له، قال مدير عام دائرة مكافحة التجسس في الوزارة: ” في سياق الرصد والسيطرة الاستخبارية خارج الحدود والإجراءات الاستخبارية العملاتية الواسعة من قبل رجال الأمن، تم اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني “الموساد”، وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم من حدود غرب البلاد”، مشيرا إلى أن “العناصر العميلة للموساد هؤلاء كانوا يعتزمون استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي أحداث الشغب، وأن هذه الأسلحة ضمت مسدسات، وقنابل يدوية، وبنادق وينشستر، وكلاشينكوف، وكميات من الرصاص، حيث يستخدم قسم منها مثل بنادق وينشستر، والقنابل اليدوية، لإثارة الشغب حين التجمعات”.

وتابع: “الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام بأعمال تخريب خلال فترة الانتخابات عدة مرات في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الاعمال التخريبية الإرهابية في ظل مبادرة رجال الامن في الوقت المناسب، وجرى توجيه ضربة كبيرة لشبكة الموساد الإرهابية في المنطقة”.

وشكرت وزارة الأمن المواطنين، داعية إياهم إلى “التعامل بمزيد من اليقظة والوعي إزاء بعض العروض المشبوهة، خاصة في الأجواء الافتراضية، ومنها طلب القيام ببعض الأمور مقابل الحصول على مبالغ غير اعتيادية، وإطلاع الوزارة عليها في مثل هذه الحالات”.

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