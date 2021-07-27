الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحشد الشعبي

2021/07/27 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب هيئة الحشد الشعبي.وقال المصرف في بيان صحفي، إن “مصرف الرافدين يطلق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني”.

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