2021/07/27 | 16:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار العلاقات الخارجية في البرلمان يستغل صفته "القديمة" رغم إعفائه قبل 8 أشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/27 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار العلاقات الخارجية في البرلمان يستغل صفته "القديمة" رغم إعفائه قبل 8 أشهر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار العلاقات الخارجية في البرلمان يستغل صفته "القديمة" رغم إعفائه قبل 8 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).