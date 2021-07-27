2021/07/27 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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وجدت دراسة طبية حديثة أن تلف الأعصاب وتراكم الخلايا المناعية في القرنية قد يكون أحد أعراض مرض كوفيد-19 طويلة الأمد.

والمعروف حاليا أن الأعراض طويلة الأمد التي تصيب نحو 30 في المئة من المرضى السابقين بعد التعافي تشمل الصداع والتعب وفقدانالتذوق أو الشم والاضطرابات العصبية وغيرها.

وذكرت الدراسة التي نقلها موقع "ساينس أليرت" أن هذه الأعراض غالبا ما لا يتم تحديدها من خارج جسم الإنسان، أما العرض الجديدالمحتمل فيمكن تحديده بواسطة نظر الطبيب إلى العين.

واستخدم الباحثون تقنية ليزر تسمى المجهر متحد البؤر القرنية (CCM) والتي تستخدم لمعرفة تشوهات القرنية المرتبطة بأمراض مثل تلفالأعصاب الناتج عن مرض السكري والتصلب المتعدد.

وفي الدراسة المشار إليها، رصد العلماء وجود تلف في أعصاب القرنية وزيادة في الخلايا التغصنية (وهي إحدى أنواع الخلايا المناعية) في40 شخصا أصيبوا من قبل بالمرض، وقارنوا النتائج بـ30 شخصا لم يتعرضوا للمرض.

وأظهرت النتائج حدوث تلف في الألياف العصبية في القرنية أو فقدانها، إلى جانب وجود عدد أكبر من الخلايا التغصنية لدى هؤلاء مقارنةبالأشخاص الأصحاء.



ووجد الباحثون نتائج مماثلة بالنسبة لتلف أعصاب القرنية بالنسبة لمن أصيبوا بأعراض عصبية بعد الإصابة بالمرضأو من لم يتعرضوا لهذه الأعراض العصبية.

المشرف الرئيسي على الدراسة، غلفيدان بيتيرجن، قال إن هذه"هي الدراسة الأولى التي أشارت إلى فقدان أعصاب القرنية وزيادة في كثافةالخلايا التغصنية في المرضى الذين تعافوا من كوفيد-19، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة لكوفيد-19".

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