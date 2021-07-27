نائب يؤكد: لا مبرر لتعطيل جلسات البرلمان.. هناك قوانين مهمة تنتظر التشريع

2021/07/27 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عدم وجود اي مبرر حقيقي لتعطيل جلسات مجلس النواب العراقي، رغم وجود قوانين مهمة تنتظر التشريع.وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تعطيل جلسات مجلس النواب، له اهداف سياسية، خصوصاً انه ليس هناك اي مبرر حقيقي وواقعي يدفع البرلمان الى التعطيل مع وجود قوانين مهمة، تنتظر التشريع قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بعد اقل ما يقارب ثلاثة اشهر".وبين ان "تعطيل جلسات البرلمان هدفه سياسي، وهو منع اي عملية استجواب لأي مسؤول في الحكومة الحالية، خصوصاً ان هؤلاء المسؤولين لهم حماية سياسية من قبل بعض القوى البرلمانية المؤثرة، وكذلك انشغال غالبية النواب، وحتى هيئة الرئاسة في القضايا الانتخابية، ولهذا البرلمان تعطل وتم قتل اي دور رقابي وتشريعي في المرحلة المقبلة".

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