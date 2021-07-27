الصالحي يطالب وزير النفط بتأمين الوقود لصحة كركوك

2021/07/27 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي وزير النفط بدعم جهود دائرة صحة كركوك في مكافحة جائحة كورونا وتزويدها بمنتوج /الكاز/انتهى

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