قضاء دوبز يتعرض لحملة تعريب واسعة

2021/07/27 | 16:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض قضاء دوبز الواقع شمال غرب محافظة كركوك الى حملة تعريب واسعة النطاق، حيث تتوافد العوائل العربية بشكل كبير الى أطراف القضاء لغرض السكن والأستيلاء على الأراضي الزراعية للمزارعين الكورد في المنطقة.

وقال الاعلامي ازاد كركوكي مسؤول قسم الأعلام في لجنة تنظيمات دوبز للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ PUKmedia، ان هناك توافد كبير للعوائل العربية بشكل مستمر من قضاء الحويجة وأطرافه باتجاه أطراف قضاء دوبز وبعد وصولها تقوم تلك العوائل بالأستيلاء على الأراضي العائدة للمزارعين الكورد والتي تقدر بمئات الدونمات تحت أنظار القوات الحكومية المتواجدة في المنطقة.

وأضاف، ان أعداد العوائل العربية الوافدة تتعدى المئات وهي الان تقطن في المنطقة تحت حماية الدولة وأن هدفها فقط محاربة الكورد في مدينة دوبز واطرافها بهدف ترحيلهم من المنطقة ومن ثم الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم .

PUKmedia/ عمر اواره

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