ادراج هورامان في قائمة الیونسکو للآثار العالمية

2021/07/27 | 16:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، إدراج منطقة هورامان ضمن قائمة اليونسكو للآثار العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بحكومة اقليم كوردستان نامق هورامي، إن "منظمة اليونسكو العالمية أدرجت منطقة هورامان ضمن قائمة الاثار العالمية".

تم تسجیل موقع "هورامان" الثقافي شرقي كوردستان في قائمة الیونسکو العالمیة کالتراث العالمي السادس والعشرین.

بعد مراجعة المواقع المرشحة لإدراجها في قائمة التراث العالمي للیونسکو، حصل ملف "هورامان" شرقي كوردستان تصویتًا إیجابیًا من الیونسکو وتم تسجیله کالتراث العالمي السادس والعشرین.

وقبل یومین، تم تسجیل خط السکک الحدیدیة الوطنیة (الشمال - الجنوب) في إیران في هذه القائمة.

وتم إرسال ملف المنظرة الطبیعیة الثقافیة في هورمان بمحافظتي کرمانشاه وکوردستان شرقي كوردستان مع مساحة تبلغ حوالي 409 آلاف هکتار إلی الیونسکو العام الماضي.

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