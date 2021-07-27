السعودية والإمارات… تباين لا يفسد التحالف

2021/07/27 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهم أن السعودية والإمارات تنخرطان في سياسة لم تكن مألوفة في المنطقة في الماضي، يوم كانت السياسات تترواح بين التطابق الكاذب والصداقة، أو التنافر الذي يصل أحيانا حد الحروب الدامية.

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