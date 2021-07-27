بشرى سارة بشأن رواتب الحشد

2021/07/27 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اطلاق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني.

وقال المصرف في بيان اليوم، (27 تموز 2021)، انه "تم اطلاق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان أنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة ممن تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأوضح، أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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