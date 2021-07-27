إعلان الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الوطني الأولمبي

2021/07/27 | 17:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبدأ مهام الفريق التدريبي في معسكر كربلاء

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيأة التطبيعية، الثلاثاء، تسمية الملاك التدريبي المحلي المساعد للمنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريبه المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب.

وقررت الهيئة، وفق بيان صدر عنها، 27 تموز/يوليو، تسمية كل من عباس عبيد وسعد حافظ مدربين مساعدين، بعد أن اختارهما المدرب التشيكي سوكوب للعمل معه ضمن الملاك التدريبي، وكذلك تسمية إبراهيم سالم مدربًا مساعدًا لمدرب حراس المرمى.

وسيبدأ الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الأولمبي مهامه بشكل رسمي خلال معسكر المنتخب في كربلاء الذي يستمر لعشرة أيام تحضيرًا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر الأولمبي.

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