إنتشال “هياكل عظمية” تعود لأيام تحرير الموصل

2021/07/27 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إنتشلت فرق الدفاع المدني، جثتين عبارة عن “هياكل عظمية” تعود لأيام تحرير الموصل من سيطرة داعش.وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها في محافظة نينوى انتشلت جثتين مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية”.وأضافت، انه “تم العثور على …

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