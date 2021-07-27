الزراعة تحدد الموعد النهائي لاستلام البذور وتشدد على دعم المنتجين

2021/07/27 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاجتماع السادس للمجلس الوطني للبذور للعام الحالي، لبحث المواضيع المدرجة في جدول الإجتماع والمتعلقة بالنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من اجل اعتماد الدراسات العلمية والبحثية لتنمية العملية الزراعية.وشدد الخفاجي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “تسهيل اجراءات منتجي البذور وبما يساهم في زيادة …

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