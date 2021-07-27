2021/07/27 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، إلقاء القبض على مطلوبين بقضايا الإرهاب وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، فيما نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في سامراء وبغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين بالإرهاب وغسيل الأموال في بغداد وسامراء first appeared on النور نيوز.

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