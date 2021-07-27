اقليم كردستان يتخذ ‏جملة قرارات لمواجهة أزمة كورونا

2021/07/27 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس

كورونا في إقليم كردستان، اليوم

الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المشددة

للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء

بعد انتشار متحور "دلتا" في الإقليم إلا

أنها في الوقت ذاته لم

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