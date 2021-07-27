الأمم المتحدة تدفع 600 مليون دولار لشركة نفط كويتية كتعويض عن غزو العراق

2021/07/27 | 17:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دفعت لجنة تابعة للأمم المتحدة 600 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، كتعويض عن غزو العراق واحتلاله للكويت قبل ثلاثة عقود.

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وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة إنها دفعت للحكومات والمنظمات الدولية حتى الآن 51.3 مليار دولار منذ الموافقة على 1.5 مليون مطالبة تتعلق بالغزو العراق للكويت.

ونجحت مؤسسة البترول الكويتية في المطالبة بمبلغ 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد خلال الغزو والاحتلال 1990-1991 الذي أدى إلى "حرب الخليج" بقيادة الولايات المتحدة.

والشركة هي المطالب الوحيد المتبقي، وتتوقع الحصول على 1.1 مليار دولار أخرى.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 1991 ، خصص العراق نسبة مئوية من عائدات صادراته النفطية لصندوق التعويضاتـ، كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الحصة محددة حاليا عند 3%.

ووفقا لمعدل الدفع الحالي، من المتوقع أن يتم سداد القسط الأخير في غضون عام.

"RT+ AP"

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