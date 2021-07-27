اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا تصدر حزمة من القرارات المشددة

2021/07/27 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة وباء كورونا في إقليم كردستان جملة من القرارات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ان اللجنة أصدرت خلال اجتماعها اليوم حزمة من القرارات ومن بينها الزام جميع العاملين في الأماكن العامة الدينية والتجارية والسياحية باستخدام الكمامات او حملهم الفحص السلبي الخاص بالفيروس على ان يكون للساعات الاثنين والسبعين الأخيرة.

وتضمنت القرارات الزام جميع الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية بأخذ اللقاح المضاد للفيروس، ومنع أي سائح من دخول الإقليم في حال عدم حمله شهادة تثبت تلقيه اللقاح، او فحصا سلبيا حديثا، وادراج شركات السياحة المخالفة للتعليمات في القائمة السوداء، فضلا عن منع التجمعات البشرية بجميع اشكالها والإبقاء على المسابح والأماكن الرياضية مفتوحة شرط التزامها بالتدابير الصحية.

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