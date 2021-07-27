الادعاء العام يحيل عقد إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى القضاء (وثيقة)

2021/07/27 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احال الادعاء العام العراقي عقد انتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى محكمة تحقيق الكرخ بشأن ابرام التعاقد على شراء الطاقة من مجموعة ماس القابضة للطاقة، بعد اكتشاف هدر مالي في التعاقدات.

وبينت وثيقة صادرة من الادعاء العام موجهة الى محكمة تحقيق الكرخ الثانية احالت الموضوع اليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيام وزارة الكهرباء بابرام تعديل رقم 4 في عقد شراء الطاقة من مجموعة ماس القابضة للطاقة في محطة بسماية.

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