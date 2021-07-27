الخارجية الفلسطينية تندد بمشروع إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة

2021/07/27 | 17:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمشروع “مركز المدينة” الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه في مدينة القدس الشرقية المحتلة.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، ان “المخطط جزء لا يتجزأ من مخططات تهويد القدس، وطمس هويتها، وتغيير معالمها، وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي بما يخدم روايات الاحتلال”.وأضافت، إن “المخطط استهداف صريح وواضح للممتلكات، …

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