الإعلام الأمني: القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر

2021/07/27 | 17:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة، ألقت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد قوة من كتيبة …

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