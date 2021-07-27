اغلاق مبنى قناة فضائيـة في بغداد

2021/07/27 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلقت قوة امنية ، اليوم الثلاثاء، مبنـى قناة البغدادية الفضائيـة في العاصمـة بغداد.ولم تعرف بعد الاسباب التي تقف وراء غلق المبنى/انتهى5

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