"عدو خيالي".. ما سبب استمرار التوترات بين أمريكا والصين؟

2021/07/27 | 18:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول المسؤولون الصينيون إن سبب توتر العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، نظرة البعض في الولايات المتحدة إلى الصين.في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، قال نائب وزير الخارجية هنا إن بعض الأمريكيين يعاملون الصين كعدو خيالي.

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